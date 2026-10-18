Estas plantas de Colombia son tan grandes que se ven desde el espacio

Un hallazgo científico en la Amazonía colombiana reveló una especie de nenúfar gigante que permanecía desconocida para la ciencia. Bautizada como Victoria colombiana, la planta tiene hojas que pueden alcanzar los 2,5 metros de diámetro y fue encontrada en la cuenca alta del río Orinoco, cerca de Inírida, Guainía.