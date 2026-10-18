Estas plantas de Colombia son tan grandes que se ven desde el espacio

El descubrimiento fue realizado por los horticultores Carlos Magdalena, del Real Jardín Botánico de Kew, en Londres, y Mauricio Bernal, del Jardín Botánico de Bogotá, junto con integrantes de comunidades indígenas del territorio. La búsqueda se extendió durante cinco días por ríos y zonas inundadas de difícil acceso.
La nueva especie pertenece al género Victoria, conocido por sus enormes hojas flotantes, y sus características fueron descritas en la revista científica Phytotaxa. Los investigadores estiman que existen entre 30 y 50 ejemplares silvestres, por lo que advierten sobre la importancia de estudiar su estado de conservación.
Además de su tamaño extraordinario, la planta podría aportar pistas sobre la evolución de los ríos y la historia geológica de Sudamérica. Actualmente, los científicos recolectan semillas para estudiarla y evaluar alternativas que permitan protegerla, en colaboración con las comunidades indígenas.
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