Estos son los horarios para transitar por La Yolomba

El tránsito se mantiene bajo la modalidad de Pare y Siga, con paso para todo tipo de vehículos entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, el paso queda restringido exclusivamente a vehículos de emergencia y aquellos que transporten ayudas humanitarias.
La medida busca permitir las labores de atención y remoción de material en la zona, mientras se garantiza la seguridad de los usuarios de la vía.
Las autoridades recomiendan transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal ubicado en el corredor vial.
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