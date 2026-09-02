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Estos son los horarios para transitar por La Yolomba

Continúa operativo el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en el sector de La Yolomba, PR 69+400, debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto en el corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga.

El tránsito se mantiene bajo la modalidad de Pare y Siga, con paso para todo tipo de vehículos entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, el paso queda restringido exclusivamente a vehículos de emergencia y aquellos que transporten ayudas humanitarias.

La medida busca permitir las labores de atención y remoción de material en la zona, mientras se garantiza la seguridad de los usuarios de la vía.

Las autoridades recomiendan transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal ubicado en el corredor vial.

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