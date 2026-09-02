Estudiante creó un extintor sin químicos y que funciona con sonido

¿Apagar un incendio con sonido? Esa es la propuesta de Ángela Karime Venegas Hernández, una estudiante mexicana de 16 años que desarrolló Vortex Tech, un prototipo de extintor acústico portátil capaz de sofocar fuegos incipientes mediante ondas sonoras.





La joven, estudiante de Electrónica en el CETis 78 de Altamira, Tamaulipas, lleva alrededor de un año trabajando en el dispositivo y ya ha desarrollado cinco versiones para mejorar su funcionamiento.

El sistema utiliza una batería de 12 voltios, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina que produce ondas acústicas de 30 Hz. Según explica su creadora, estas ondas generan turbulencias y pequeños anillos de vórtice que desplazan el oxígeno que alimenta la combustión, permitiendo apagar el fuego.

Una de las principales características del prototipo es que no utiliza polvo, espuma ni sustancias químicas, por lo que no deja residuos. Esto podría hacerlo especialmente útil en espacios con equipos electrónicos sensibles, como laboratorios, oficinas, museos y aulas.

El proyecto también ha comenzado a recibir reconocimiento. Ángela suma seis medallas en diferentes competencias científicas y obtuvo primeros lugares en las etapas regional y estatal del Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica de Tamaulipas.

Su desempeño le permitió conseguir una acreditación internacional para representar a México en la International Science and Invention Fair, en Indonesia, llevando su particular propuesta para combatir incendios.