Campesinos pierden su cosecha de mora por falta de energía

Desde el 10 de agosto, habitantes de la vereda Monteloro, Trujillo permanecen sin servicio de energía eléctrica, una situación que, según líderes de la zona, continúa sin una solución definitiva.

La falta de electricidad ya está afectando directamente a los campesinos, quienes han tenido que botar parte de sus cosechas de mora al no contar con refrigeración para conservarlas.

Según contó Wilson Molina, líder social y deportivo, los habitantes han tenido que recurrir a una planta eléctrica para cubrir algunas necesidades básicas. La encienden aproximadamente una hora durante la noche, principalmente para que la comunidad pueda cargar sus celulares y utilizar una zona wifi que les permite mantener la comunicación. Luego de ese tiempo quedan nuevamente incomunicados hasta el día siguiente.

A esto se suma el malestar de la comunidad porque este martes recibieron las facturas del servicio de energía, pese a llevar semanas sin contar con el suministro.

La comunidad hace un llamado a la empresa prestadora del servicio para que se solucionen los daños causados por el movimiento telúrico, pues necesitan el servicio para continuar con sus labores del campo y evitar más pérdidas para las familias de la zona.