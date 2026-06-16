Del escándalo viral a la libertad: lo que realmente halló la investigación en el caso del ciudadano estadounidense

¿QUIÉN ES GRANT GAIL Y POR QUÉ FUE CAPTURADO?

Grant Gail, un ciudadano estadounidense de 36 años oriundo de Texas, fue capturado el domingo 14 de junio en el norte de Bogotá luego de que vecinos del barrio Chicó Navarra denunciaran un presunto abuso sexual contra un menor de edad. La alerta surgió tras la difusión de videos grabados desde edificios cercanos, donde se observaba al extranjero junto a un niño en el balcón de un apartamento.

¿QUÉ OCURRIÓ TRAS LA DENUNCIA?

La Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el ICBF acudieron al lugar y activaron los protocolos de protección. En el apartamento fueron encontrados tres hermanos de 4, 7 y 15 años, quienes quedaron bajo custodia del ICBF mientras avanzaban las investigaciones. Inicialmente, Grant Gail fue señalado por un presunto acto sexual abusivo contra un menor de 14 años, lo que generó indignación ciudadana y pronunciamientos de autoridades locales y nacionales.

¿QUÉ DESCUBRIERON LAS INVESTIGACIONES?

Las valoraciones médicas realizadas por el Hospital Simón Bolívar, los exámenes de Medicina Legal y las entrevistas especializadas practicadas a los menores descartaron cualquier evidencia de abuso sexual o maltrato físico. Además, durante las diligencias judiciales, el niño de 7 años explicó que había tenido una rabieta y que Gail lo llevó al balcón para ayudarlo a tranquilizarse, una versión que coincidió con los hallazgos de los investigadores.

¿QUÉ HACÍA EL CIUDADANO ESTADOUNIDENSE CON LOS MENORES?

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que Grant Gail y su pareja se encontraban en Colombia culminando un proceso de adopción internacional de los tres hermanos. La pareja estaba en los últimos siete días de integración con los menores, una fase previa a concretar legalmente la adopción. Según la entidad, el trámite llevaba cerca de tres años y era supervisado por organismos nacionales e internacionales.

¿POR QUÉ QUEDÓ EN LIBERTAD Y QUÉ PASARÁ AHORA?

Tras analizar las pruebas físicas, psicológicas y testimoniales, la Fiscalía concluyó que no existían elementos que demostraran la comisión de un delito, por lo que Grant Gail fue dejado en libertad en la madrugada del 16 de junio. Ahora, su defensa anunció acciones legales por presunta injuria, calumnia y falsas acusaciones contra quienes difundieron los señalamientos. Mientras tanto, el proceso de adopción permanece suspendido temporalmente mientras el ICBF evalúa el impacto emocional que este episodio tuvo sobre los tres menores.