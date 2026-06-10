“Verificar las fuentes antes de publicar”: el mensaje del Hospital Tomás Uribe ante video viral

A través de un comunicado, el hospital señaló que el material audiovisual difundido genera una percepción equivocada sobre la atención y las condiciones del servicio, por lo que rechazó la publicación e invitó a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales.
“La información difundida no refleja la realidad de nuestra institución y puede generar desinformación y afectar la confianza de los usuarios”, indicó el centro médico en su pronunciamiento.
La entidad también recordó que la libertad de prensa e información debe ejercerse con responsabilidad, especialmente cuando se trata de contenidos relacionados con la prestación de servicios de salud.
“La libertad de informar conlleva una gran responsabilidad, y por ello hacemos un llamado a contrastar las fuentes y a comunicar con veracidad”, agregó el hospital.
Finalmente, el Hospital Tomás Uribe Uribe reiteró su compromiso con la atención de los pacientes y aseguró que continuará trabajando para brindar un servicio oportuno y de calidad, mientras las autoridades competentes evalúan las acciones correspondientes frente a la difusión del contenido.
Deja una respuesta