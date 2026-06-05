Alexis Cortés estrena “Se Vino a Beber”, una historia de despecho y fiesta que conquista la música popular

La música popular colombiana suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de “Se Vino a Beber”, el más reciente sencillo de Alexis Cortés, artista que continúa consolidando su crecimiento y posicionándose como una de las voces jóvenes con mayor proyección dentro del género.

Luego del éxito alcanzado con “Así Soy Yo” y su popular remix junto a Pipe Bueno y Luisito Muñoz, el cantante nariñense regresa con una propuesta cargada de sentimiento, desahogo y realidades cotidianas que conectan de manera directa con el público latinoamericano.

“Se Vino a Beber” relata la historia de una persona que busca refugio en unos tragos para olvidar una decepción amorosa, pero termina confesando todo aquello que aún le duele. La canción logra un equilibrio entre el despecho y la celebración, manteniendo la esencia tradicional de la música popular mientras incorpora sonidos modernos y una producción contemporánea.

Uno de los aspectos más llamativos del sencillo es su innovadora propuesta musical. Por primera vez, Alexis Cortés apuesta por una tri fusión que reúne elementos de la ranchera, la banda y la música urbana, creando un sonido fresco y actual que busca conectar tanto con los amantes de las raíces populares como con las nuevas generaciones de oyentes digitales.

La producción estuvo a cargo de Que Combito, mientras que la composición fue realizada por Alexis Cortés junto a Simón Vauri y Genery, quienes construyeron una obra inspirada en emociones y experiencias que hacen parte de la vida cotidiana de millones de personas.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial grabado en Pereira bajo la dirección de Andrés Films. En la producción audiovisual, el artista aparece rodeado de velas y pétalos de rosas, simbolizando el dolor que deja una ruptura amorosa. A medida que avanza la historia, la tristeza da paso a la fiesta y al desahogo, reforzando el mensaje central de la canción.

Nacido en Cumbitara, Nariño, Alexis Cortés descubrió desde muy pequeño su pasión por la música popular y las rancheras. Con el paso de los años se ha destacado no solo como intérprete