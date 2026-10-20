Este miércoles y jueves habrán cierres viales por el Clásico RCN en el Valle

La etapa 5, prevista para este miércoles 21 de octubre, partirá de Caicedonia y pasará por Sevilla, La Uribe, Bugalagrande, Tuluá, Buga, Amaime y Palmira, antes de llegar a Cali, con un recorrido de 171,7 kilómetros. Para esta jornada se anunció un cierre temporal en sentido norte-sur durante las horas de la mañana.
El jueves 22 de octubre, la etapa 6 saldrá de Palmira y recorrerá Amaime, Buga, Tuluá, Andalucía, La Uribe, Zarzal, La Victoria y Obando, hasta llegar a Cartago y continuar hacia Risaralda. Esta jornada tendrá un recorrido de 225,2 kilómetros y contará con un cierre temporal en sentido sur-norte durante la mañana.
Ante el paso de los ciclistas, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia prudente, no adelantar el pelotón y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.
También se invita a consultar los canales oficiales para conocer los horarios específicos de los cierres y las vías alternas habilitadas.
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