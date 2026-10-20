Este miércoles y jueves habrán cierres viales por el Clásico RCN en el Valle

El paso del Clásico RCN Sistecrédito 2026 por el Valle del Cauca traerá recorridos ciclísticos y cierres temporales en corredores del departamento. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos y consultar las rutas alternas para evitar contratiempos.