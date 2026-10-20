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Cuidado con lo que ve en redes: así usan la IA para cometer estafas

Los videos que imitan con realismo el rostro y la voz de celebridades se están convirtiendo en una herramienta para cometer fraudes digitales en Colombia. A través de estas publicaciones, los delincuentes promueven falsas inversiones, solicitan donaciones y buscan obtener información bancaria de sus víctimas.

Según FortiGuard Labs, de Fortinet, durante el primer semestre de 2026 se registraron en el país 3.500 millones de intentos de ciberataques y 2.000 millones de escaneos activos.

Estas estafas circulan por plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Entre las modalidades están las falsas campañas de donaciones para damnificados por terremotos y las supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. Algunas publicaciones incluyen enlaces o números de WhatsApp para solicitar datos personales y financieros.

Para evitar caer en estos engaños, se recomienda verificar las ofertas y solicitudes de dinero en canales oficiales, desconfiar de las ganancias garantizadas y no compartir contraseñas ni códigos de verificación.

Un video que parece auténtico no garantiza que la persona haya hecho esa declaración ni que la oferta sea legítima. Por eso, es fundamental comprobar la información antes de entregar dinero o datos personales.

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