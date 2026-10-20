Cuidado con lo que ve en redes: así usan la IA para cometer estafas

Los videos que imitan con realismo el rostro y la voz de celebridades se están convirtiendo en una herramienta para cometer fraudes digitales en Colombia. A través de estas publicaciones, los delincuentes promueven falsas inversiones, solicitan donaciones y buscan obtener información bancaria de sus víctimas.