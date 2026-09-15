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Este martes habrá paso a un carril en el corredor Buga-Buenaventura

Atención conductores: este martes 15 de septiembre habrá restricción a un carril en un tramo del corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga, debido a trabajos de mantenimiento vial.

La intervención se realizará entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., en el sector comprendido entre Mediacanoa, en Yotoco, y el SENA, en Buga, específicamente entre los PR 111+600 y PR 117+900.

Durante la jornada se adelantarán labores de demarcación, barrido y lavado de barreras, por lo que los vehículos deberán transitar por un solo carril en el tramo intervenido.

Las autoridades y el personal encargado de los trabajos hacen un llamado a los conductores para reducir la velocidad, transitar con precaución y atender las indicaciones en la vía, con el fin de evitar accidentes y facilitar el desarrollo de las labores.

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