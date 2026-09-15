Hombre resultó herido tras ataque con arma de fuego en Tuluá

Un hombre resultó herido tras ser atacado con arma de fuego durante la noche de este lunes en Tuluá.

El hecho se registró en el barrio Nuevo Príncipe, sobre la calle 45, a un costado de las piscinas Olímpicas, donde la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta, mientras la víctima fue auxiliada y trasladada en ambulancia hasta un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Las autoridades hicieron presencia en la zona y adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el posible móvil.