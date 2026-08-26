Este jueves en Tuluá habrá una gran donatón de materiales para los damnificados

La Donatón de materiales de construcción se realizará desde las 9:00 de la mañana en la Plaza Cívica de Boyacá, donde la comunidad podrá acercarse y entregar materiales que puedan ser utilizados en la recuperación de las viviendas afectadas.
La jornada contará con artistas invitados, música en vivo y presentaciones artísticas, que acompañarán esta iniciativa mientras se reciben las donaciones.
EL TABLOIDE participa como medio colaborador, junto a la Cámara de Comercio, Fenalco y la Administración Municipal para contribuir a que las ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan.
La invitación está abierta a toda la comunidad. Quienes deseen apoyar pueden llevar y donar materiales de construcción y sumarse a esta jornada que busca aportar a la recuperación de los damnificados.
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