Murió hombre baleado junto a su hijo en parqueadero de Cartago

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones de la carrera 4ª con carrera 1ª, cerca de la variante, donde Martín fue atacado junto a su hijo.
Aunque ambos fueron trasladados para recibir atención médica, el hombre de 52 años no logró sobrevivir a las heridas. Su hijo continúa bajo atención médica.
Con este caso, ya serían cuatro los hombres asesinados en Cartago entre la madrugada del sábado 22 de agosto y la tarde del martes 25.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos violentos y determinar si existe alguna relación entre los casos.
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