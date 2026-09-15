De La Espriella, cuarto presidente mejor valorado en Latinoamérica

El presidente colombiano Abelardo De La Espriella ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos con mayor imagen positiva, según una medición de CB Global Data realizada en septiembre.

De acuerdo con el sondeo, De La Espriella registra una favorabilidad del 52,4 % y una percepción negativa del 42,2 %. El resultado se conoce poco más de un mes después de su llegada a la Presidencia, el pasado 7 de agosto.

El ranking es encabezado por el presidente de El Salvador Nayib Bukele con 68,7% de imagen positva. En segundo lugar aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 66,5%, mientras que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ocupa el tercer puesto con 55%.

Con un 52,4 %, De La Espriella aparece en el cuarto lugar, por encima del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien registra una favorabilidad del 50,8 %.

En los últimos lugares de la clasificación aparecen Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9 %; José Raúl Mulino, de Panamá, con 32,1 %; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8 %, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28,2 %.

La encuesta fue realizada entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 a ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos, con muestras de entre 3.225 y 4.271 personas por país y un nivel de confianza del 95 %.