De La Espriella, cuarto presidente mejor valorado en Latinoamérica

De acuerdo con el sondeo, De La Espriella registra una favorabilidad del 52,4 % y una percepción negativa del 42,2 %. El resultado se conoce poco más de un mes después de su llegada a la Presidencia, el pasado 7 de agosto.
El ranking es encabezado por el presidente de El Salvador Nayib Bukele con 68,7% de imagen positva. En segundo lugar aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 66,5%, mientras que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ocupa el tercer puesto con 55%.
Con un 52,4 %, De La Espriella aparece en el cuarto lugar, por encima del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien registra una favorabilidad del 50,8 %.
En los últimos lugares de la clasificación aparecen Daniel Ortega, de Nicaragua, con 33,9 %; José Raúl Mulino, de Panamá, con 32,1 %; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 28,8 %, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 28,2 %.
La encuesta fue realizada entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 a ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos, con muestras de entre 3.225 y 4.271 personas por país y un nivel de confianza del 95 %.
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