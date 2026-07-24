Carlos Antonio Vélez estalla por renovación de Nestor Lorenzo

La decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de renovar el contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia desató una fuerte reacción del periodista Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó la continuidad del estratega argentino tras la participación del equipo en el Mundial de 2026.

A través de sus redes sociales, Vélez calificó la renovación como una mala noticia para el fútbol colombiano y lanzó una crítica cargada de ironía. “¡Viva la mediocridad!”, escribió, al asegurar que con Lorenzo se mantendrá el mismo proceso que, según él, no permitirá que la Selección dé el salto competitivo frente a las grandes potencias.

El comunicador también señaló que la Federación Colombiana de Fútbol habría restringido los comentarios en la publicación donde anunció la continuidad del entrenador, lo que interpretó como una muestra del rechazo que existiría entre los aficionados.

Pese a las críticas, la Federación defendió su decisión al destacar los resultados obtenidos por Lorenzo desde que asumió el cargo en 2022. Durante ese periodo, el técnico acumuló un invicto de 28 partidos, llevó a Colombia al subcampeonato de la Copa América 2024 y consiguió la clasificación al Mundial de 2026.

Según las cifras entregadas por la FCF, el entrenador argentino ha dirigido 51 encuentros, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Con la renovación, Lorenzo continuará al frente de la Tricolor con el objetivo de afrontar la Copa América de 2028 y el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.