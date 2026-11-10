Perú inaugura una estatua de 14 metros en honor al papa León XIV

La estructura, elaborada en fibra de vidrio con acabado tipo mármol blanco, representa al pontífice con los brazos abiertos. Fue construida en 45 días por los artistas peruanos Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, y donada por la financiera Caja Huancayo.
La relación de Robert Prevost con Perú comenzó en 1985, cuando llegó como misionero agustino a Chulucanas. Posteriormente vivió 11 años en Trujillo y, en 2014, regresó para asumir responsabilidades religiosas en Chiclayo, donde fue obispo durante casi nueve años. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y también estuvo al frente de la administración apostólica del Callao entre 2020 y 2021.
Durante la inauguración, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, bendijo el monumento y destacó que el homenaje busca transmitir un mensaje de paz y fraternidad.
La escultura fue instalada frente al océano Pacífico, en medio de la expectativa por la visita apostólica de León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, con recorridos por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
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