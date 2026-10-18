Así fue la reaparición del papa León XIV tras su operación de pulmón

El papa León XIV volvió a presentarse ante los fieles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante el rezo del ángelus de este domingo, después de recibir el alta médica y regresar al Palacio Apostólico. Su aparición estuvo acompañada por una ovación y mensajes de apoyo.

El pontífice agradeció las oraciones recibidas durante su recuperación y aseguró que retomará sus actividades «progresivamente». La intervención se realizó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un adenocarcinoma.

Según el cirujano Stefano Margaritora, la recuperación avanza favorablemente. El especialista señaló que, desde el punto de vista clínico, no habría impedimentos para que el papa realice su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.