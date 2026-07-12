Estados Unidos vuelve a bombardear Irán tras ataque a un buque en el estrecho de Ormuz

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este sábado luego de que el Gobierno estadounidense ordenara una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes, en respuesta al ataque contra un buque comercial que navegaba por el estratégico estrecho de Ormuz.