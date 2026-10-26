¿Estados Unidos se está preparando para otra guerra mundial?

Estados Unidos busca fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles guerras de gran escala. Para ello, el Pentágono impulsa el plan FORTRESS, una iniciativa que pretende garantizar que sus bases militares puedan operar durante al menos 90 días sin depender de la infraestructura civil ni de las cadenas de suministro internacionales.

La estrategia contempla reactores nucleares transportables, baterías de gran capacidad y microrredes eléctricas para mantener el suministro de energía ante posibles interrupciones. También prevé reservas de combustible, municiones, minerales críticos, componentes electrónicos, repuestos y suministros médicos.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, advirtió que un conflicto de gran escala podría afectar varios frentes y alterar las cadenas de suministro mundiales, por lo que considera necesario reducir la dependencia de recursos externos.

Además, el plan busca involucrar a la industria manufacturera civil, identificando fábricas que puedan adaptar su producción para elaborar equipos y materiales militares en situaciones de crisis.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer su defensa y mantener sus operaciones militares ante posibles interrupciones de servicios esenciales.