Espinoza Paz y la Fiera de Ojinaga se trepan al número uno 

¡Cuando dos pesos pesados del regional mexicano se juntan, algo grande tiene que pasar! Y esta vez el resultado fue de número uno. Espinoza Paz y La Fiera de Ojinaga celebran por todo lo alto el éxito de “Yo No Dije”, colaboración que acaba de conquistar el primer lugar de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard.
La canción, una de las colaboraciones más esperadas del año, nació de la inspiración de Espinoza Paz, quien originalmente la imaginó como una balada. Pero la historia cambió cuando apareció el inconfundible sonido norteño-saxde La Fiera de Ojinaga, dándole una nueva personalidad y un sabor diferente.
El resultado fue una mezcla explosiva: sentimiento, acordeón, sax y ese toque regional que conecta rápidamente con el público. Una fórmula que terminó convirtiendo a “Yo No Dije” en todo un fenómeno radial.
Para Espinoza Paz, además, el tema representa un nuevo capítulo en su carrera, pues se trata de su primera incursión en el sonido norteño-sax. El artista se atrevió a salir de su zona habitual y encontró en La Fiera de Ojinaga al cómplice perfecto para darle otra vida a su composición.
Y hay más motivos para celebrar. Con este número uno, Espinoza Paz suma cuatro lideratos en su carrera dentro de esta lista de Billboard, mientras que La Fiera de Ojinaga alcanza su quinto número uno.
La agrupación, que ha venido ganando terreno con su particular propuesta norteño-sax, suma así otro capítulo importante a su historia y demuestra que su música continúa cruzando fronteras y conquistando nuevas audiencias.
“Yo No Dije” ya no es solamente una colaboración: es el nuevo número uno que tiene brindando a dos grandes nombres del regional mexicano. ¡Y todo indica que esta historia apenas comienza!
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