Así fue el espectáculo que revolucionó la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 vivió un momento histórico con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista. Durante más de 11 minutos, artistas de talla internacional ofrecieron un show que combinó música, coreografías y un mensaje de unión ante miles de asistentes en Nueva Jersey.

La encargada de abrir la presentación fue Madonna, quien apareció acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho. Luego fue el turno de BTS, que puso a vibrar al público con sus coreografías, mientras Justin Bieber protagonizó una puesta en escena inspirada en el fútbol.

Uno de los momentos más esperados llegó con Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, acompañados por los Triplets Ghetto Kids de Uganda.

El espectáculo cerró con un emotivo mensaje de paz, amor y educación, en una presentación colectiva que reunió a todos los artistas sobre el terreno de juego, marcando un hito en la historia de las Copas del Mundo.