Así fue el espectáculo que revolucionó la final del Mundial 2026

La encargada de abrir la presentación fue Madonna, quien apareció acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho. Luego fue el turno de BTS, que puso a vibrar al público con sus coreografías, mientras Justin Bieber protagonizó una puesta en escena inspirada en el fútbol.
Uno de los momentos más esperados llegó con Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, acompañados por los Triplets Ghetto Kids de Uganda.
El espectáculo cerró con un emotivo mensaje de paz, amor y educación, en una presentación colectiva que reunió a todos los artistas sobre el terreno de juego, marcando un hito en la historia de las Copas del Mundo.
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