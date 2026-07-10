Defensores de la Patria podría convertirse oficialmente en partido político

El movimiento Defensores de la Patria, con el que el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, está cerca de obtener personería jurídica. Una ponencia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) recomienda aprobar la solicitud para que la organización sea reconocida oficialmente como partido político.

El documento, elaborado por el magistrado Alfonso Campo, concluye que el movimiento cumple con los requisitos constitucionales y legales para obtener ese reconocimiento, teniendo como principal sustento el amplio respaldo ciudadano alcanzado en las elecciones presidenciales de 2026.

La solicitud fue presentada por el exregistrador Nicolás Farfán, quien argumentó que Defensores de la Patria obtuvo más de 12,9 millones de votos en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, además de haber conseguido una de las votaciones más altas en la primera vuelta, resultados que, según la petición, demuestran un respaldo popular suficiente para acceder a la personería jurídica.

Aunque la legislación establece que los partidos deben superar el umbral del 3 % de los votos válidos en las elecciones al Congreso, la ponencia señala que la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite reconocer la personería jurídica a movimientos con un respaldo electoral significativo en elecciones presidenciales, como ocurrió anteriormente con otras colectividades.

Ahora será el pleno del Consejo Nacional Electoral el encargado de debatir y votar la ponencia. De ser aprobada, Defensores de la Patria se convertirá oficialmente en un nuevo partido político con reconocimiento legal en Colombia.