Liberan a varios rehenes en Cartagena ¿Qué piden los secuestradores?

La situación de tensión en el almacén Éxito del sector La Castellana, en Cartagena, tuvo nuevos avances este martes. En medio del operativo policial, varios de los ciudadanos que permanecían retenidos fueron liberados en dos momentos: inicialmente salieron tres personas y, posteriormente, otro grupo cuya cantidad aún no ha sido establecida.

De acuerdo con información preliminar, los hombres armados, quienes estarían encapuchados y portando fusiles, aseguran mantener retenidas a cerca de 170 personas. Además, exigirían $7.000 millones a los directivos del Grupo Éxito para poner fin a la situación.

La Policía Metropolitana acordonó el sector y desplegó un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de unidades especializadas y francotiradores en los alrededores del establecimiento. Hasta ahora no se conoce el número total de personas que han sido liberadas ni existe un balance oficial consolidado sobre posibles heridos o capturas.

La emergencia también afectó las operaciones aéreas de Cartagena. Debido a que el operativo se desarrolla cerca de la zona de aproximación de las aeronaves y al despliegue de seguridad, fueron suspendidos temporalmente los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La terminal recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.

Las autoridades continúan trabajando para controlar la situación y garantizar la integridad de las personas que permanecen dentro del establecimiento.