De acuerdo con información preliminar, los hombres armados, quienes estarían encapuchados y portando fusiles, aseguran mantener retenidas a cerca de 170 personas. Además, exigirían $7.000 millones a los directivos del Grupo Éxito para poner fin a la situación.
La Policía Metropolitana acordonó el sector y desplegó un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de unidades especializadas y francotiradores en los alrededores del establecimiento. Hasta ahora no se conoce el número total de personas que han sido liberadas ni existe un balance oficial consolidado sobre posibles heridos o capturas.
La emergencia también afectó las operaciones aéreas de Cartagena. Debido a que el operativo se desarrolla cerca de la zona de aproximación de las aeronaves y al despliegue de seguridad, fueron suspendidos temporalmente los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La terminal recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.
Las autoridades continúan trabajando para controlar la situación y garantizar la integridad de las personas que permanecen dentro del establecimiento.
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