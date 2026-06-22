Ángel Toro le canta a la fiesta y la amistad con su nuevo sencillo «Me voy a Desjuiciar»

El cantante caldense Ángel Toro continúa fortaleciendo su carrera artística y sorprendiendo a sus seguidores con el lanzamiento de “Me Voy a Desjuiciar”, una canción que se convierte en la carta de presentación de su próximo álbum titulado Ayer y Hoy.

Luego de la buena acogida alcanzada con “Vine a Tomar”, tema que interpretó junto a Sebastián Ayala, el artista regresa con una propuesta musical cargada de energía, celebración y ese estilo popular que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

“Me Voy a Desjuiciar” relata la historia de un hombre decidido a disfrutar la vida sin preocupaciones, compartiendo momentos especiales con sus amigos, la música y un buen brindis. La composición estuvo a cargo del propio Ángel Toro junto al productor y compositor Marlon Kapri, quien además lideró la producción musical en los estudios Mano de Obra Music de Medellín.

Como complemento de este lanzamiento, el artista presentó un videoclip grabado en Bogotá bajo la dirección de Camilo Monroy y la producción de Duall Studio. Las imágenes muestran una atmósfera de fiesta, compañerismo y diversión, reflejando fielmente el mensaje de la canción y el espíritu alegre que busca transmitir el intérprete.

Este sencillo marca el inicio del camino hacia Ayer y Hoy, una producción discográfica integrada por ocho canciones. El álbum combinará composiciones inéditas con reconocidos clásicos de la música popular colombiana, en un homenaje que Ángel Toro rinde a los artistas que han influido en su carrera musical.

La estrategia de lanzamiento contempla la presentación gradual de cada uno de los temas, permitiendo que el público conozca semana tras semana los detalles de esta nueva apuesta artística.

“Me Voy a Desjuiciar” ya comenzó a generar expectativa entre los amantes de la música popular y promete convertirse en uno de los temas más sonados de la temporada, consolidando el crecimiento de Ángel Toro dentro del género y reafirmando su compromiso con una propuesta musical auténtica y cercana al público.