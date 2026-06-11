Escuela Karina Vivas hace historia en su debut nacional con dos medallas para Trujillo

La delegación estuvo integrada por los nadadores Juan Andrés Alarcón, conocido como “Lulo”, Catalina Ospina y Guadalupe Ospina, quienes lograron su clasificación al certamen gracias a las marcas obtenidas en las pruebas de pecho y espalda. Durante la competencia, los tres deportistas consiguieron mejorar sus registros personales, reflejando el trabajo y la preparación desarrollados durante la temporada.
El mayor logro llegó de la mano de Guadalupe Ospina, quien se consagró subcampeona nacional en los 50 metros pecho y obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros pecho, alcanzando las dos primeras medallas nacionales infantiles en la historia de Trujillo.
Bajo la orientación de los entrenadores Karina Vivas y Andrés Hoyos, estos resultados permiten seguir fortaleciendo el proceso deportivo del municipio y posicionar a la escuela como una de las nuevas promesas de la natación regional. Familiares, entrenadores y deportistas celebraron este importante logro que deja en alto el nombre de Trujillo en el ámbito nacional.
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