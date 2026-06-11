Escuela Karina Vivas hace historia en su debut nacional con dos medallas para Trujillo

La Escuela de Natación Karina Vivas debutó por primera vez en el Campeonato Nacional Infantil Interclubes, realizado en la ciudad de Ibagué, dejando una destacada actuación que marcó un hecho histórico para el municipio de Trujillo.

La delegación estuvo integrada por los nadadores Juan Andrés Alarcón, conocido como “Lulo”, Catalina Ospina y Guadalupe Ospina, quienes lograron su clasificación al certamen gracias a las marcas obtenidas en las pruebas de pecho y espalda. Durante la competencia, los tres deportistas consiguieron mejorar sus registros personales, reflejando el trabajo y la preparación desarrollados durante la temporada.

El mayor logro llegó de la mano de Guadalupe Ospina, quien se consagró subcampeona nacional en los 50 metros pecho y obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros pecho, alcanzando las dos primeras medallas nacionales infantiles en la historia de Trujillo.

Bajo la orientación de los entrenadores Karina Vivas y Andrés Hoyos, estos resultados permiten seguir fortaleciendo el proceso deportivo del municipio y posicionar a la escuela como una de las nuevas promesas de la natación regional. Familiares, entrenadores y deportistas celebraron este importante logro que deja en alto el nombre de Trujillo en el ámbito nacional.