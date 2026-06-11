Basílica de Buga marca distancia de la contienda electoral

En el documento, la institución religiosa señaló que su misión está orientada exclusivamente al anuncio del Evangelio y al acompañamiento espiritual de los peregrinos, por lo que se mantiene al margen de campañas, candidaturas o movimientos político-partidistas.
El pronunciamiento se conoció a propósito de la anunciada visita del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, programada para el próximo domingo 14 de junio. La Basílica aclaró que su presencia corresponde a una decisión de carácter personal y privado, en ejercicio de su devoción religiosa.
Asimismo, recordó que el Santuario es un espacio abierto para todas las personas, sin distinción de ideologías, creencias o posiciones políticas, y destacó que en diferentes momentos ha recibido a servidores públicos y aspirantes a cargos de elección popular que profesan la fe católica.
Finalmente, la Comunidad de Padres Redentoristas hizo un llamado a preservar el carácter sagrado del templo y a promover la fraternidad, el respeto mutuo y la sana convivencia entre todos los visitantes.
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