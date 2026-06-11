Basílica de Buga marca distancia de la contienda electoral

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga y la Comunidad de Padres Redentoristas reafirmaron, mediante un comunicado oficial firmado por el Pbro. Alcides de Jesús Orozco Orozco, su postura de neutralidad frente al actual panorama político del país.

En el documento, la institución religiosa señaló que su misión está orientada exclusivamente al anuncio del Evangelio y al acompañamiento espiritual de los peregrinos, por lo que se mantiene al margen de campañas, candidaturas o movimientos político-partidistas.

El pronunciamiento se conoció a propósito de la anunciada visita del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, programada para el próximo domingo 14 de junio. La Basílica aclaró que su presencia corresponde a una decisión de carácter personal y privado, en ejercicio de su devoción religiosa.

Asimismo, recordó que el Santuario es un espacio abierto para todas las personas, sin distinción de ideologías, creencias o posiciones políticas, y destacó que en diferentes momentos ha recibido a servidores públicos y aspirantes a cargos de elección popular que profesan la fe católica.

Finalmente, la Comunidad de Padres Redentoristas hizo un llamado a preservar el carácter sagrado del templo y a promover la fraternidad, el respeto mutuo y la sana convivencia entre todos los visitantes.