¡Entérese! Programación viernes de Feria en Tuluá

La Feria de Tuluá 2026 abrirá oficialmente sus puertas este viernes 12 de junio con una agenda que combinará tradición, cultura, entretenimiento y actividades agropecuarias, dando inicio a cinco días de celebración en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y otros escenarios del municipio.

La jornada comenzará desde las primeras horas de la mañana con la programación ganadera y las actividades académicas del sector pecuario, además de los eventos del Pabellón de Especies Menores y las competencias equinas. De manera paralela, los visitantes podrán recorrer la Feria BoHo, la Exposición Empresarial, la Calle del Café y las diferentes zonas de entretenimiento familiar, que harán parte de la oferta preparada para esta edición.

El acto oficial de apertura de la feria está previsto para las 4:00 de la tarde en el Pueblito Tulueño, escenario que posteriormente dará paso a una variada programación artística. La música será una de las grandes protagonistas de la noche con la presentación de la Sinfónica de la Casa de la Cultura, un tributo a La Fania All Stars, la Orquesta La Constelación y la Banda Los Intocables, encargadas de encender el ambiente festivo.

Además de los espectáculos musicales, la feria contará con espacios dedicados al sector agropecuario, comercial y gastronómico, fortaleciendo el propósito de convertir este evento en una vitrina para los productores, emprendedores y artistas de la región.

Con una programación pensada para públicos de todas las edades, la Feria de Tuluá 2026 espera recibir a miles de visitantes durante su primera jornada, consolidándose como uno de los eventos más importantes del centro del Valle del Cauca.