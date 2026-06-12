Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

¡Entérese! Programación viernes de Feria en Tuluá

La Feria de Tuluá 2026 abrirá oficialmente sus puertas este viernes 12 de junio con una agenda que combinará tradición, cultura, entretenimiento y actividades agropecuarias, dando inicio a cinco días de celebración en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y otros escenarios del municipio.

La jornada comenzará desde las primeras horas de la mañana con la programación ganadera y las actividades académicas del sector pecuario, además de los eventos del Pabellón de Especies Menores y las competencias equinas. De manera paralela, los visitantes podrán recorrer la Feria BoHo, la Exposición Empresarial, la Calle del Café y las diferentes zonas de entretenimiento familiar, que harán parte de la oferta preparada para esta edición.

El acto oficial de apertura de la feria está previsto para las 4:00 de la tarde en el Pueblito Tulueño, escenario que posteriormente dará paso a una variada programación artística. La música será una de las grandes protagonistas de la noche con la presentación de la Sinfónica de la Casa de la Cultura, un tributo a La Fania All Stars, la Orquesta La Constelación y la Banda Los Intocables, encargadas de encender el ambiente festivo.

Además de los espectáculos musicales, la feria contará con espacios dedicados al sector agropecuario, comercial y gastronómico, fortaleciendo el propósito de convertir este evento en una vitrina para los productores, emprendedores y artistas de la región.

Con una programación pensada para públicos de todas las edades, la Feria de Tuluá 2026 espera recibir a miles de visitantes durante su primera jornada, consolidándose como uno de los eventos más importantes del centro del Valle del Cauca.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.