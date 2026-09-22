Enorme caimán se paseó entre turistas en plena playa del Tayrona

Un enorme caimán sorprendió a los turistas que se encontraban en Cabo San Juan, en el Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta, luego de aparecer en la orilla y desplazarse tranquilamente por la playa.

El hecho ocurrió durante la jornada del domingo, cuando cientos de visitantes disfrutaban del lugar. El animal avanzó por la arena, incluso pasó por una zona donde varias personas tomaban el sol, y posteriormente regresó al mar.

Ante su presencia, los turistas se levantaron y dejaron libre el paso del reptil, manteniendo una distancia prudente. El inesperado encuentro generó momentos de sorpresa y temor, aunque al final algunos visitantes aplaudieron mientras el caimán se alejaba.

Guardaparques y uniformados de la Policía también intervinieron para pedir el desalojo temporal de la playa y evitar que las personas se acercaran al animal o intentaran interactuar con él.

El encuentro volvió a poner sobre la mesa la importancia de promover un turismo responsable y respetuoso con la fauna silvestre, especialmente en espacios naturales donde los animales tienen su hábitat.

Las autoridades recuerdan que ante la presencia de especies silvestres lo recomendable es mantener la distancia, no alimentarlas ni intentar tocarlas y seguir las indicaciones de los responsables del parque.