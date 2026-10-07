Encuentran sin vida a hombre que se encontraba desaparecido en Tuluá

Sus familiares confirmaron el fallecimiento y expresaron su agradecimiento a todas las personas que durante estos días compartieron su fotografía, ayudaron con la búsqueda, enviaron mensajes y acompañaron a la familia con sus oraciones.
Carlos había salido de su vivienda en Tuluá el domingo, alrededor de las 10:00 de la mañana, en bicicleta. Posteriormente, habría sido visto en la vía Tuluá-Buga y, según la información entregada inicialmente por sus familiares, al parecer se dirigía hacia Riofrío.
“Hoy el corazón está lleno de tristeza, pero también de gratitud por tanta humanidad y por habernos acompañado en la búsqueda”, expresaron sus familiares.
La familia pidió mantener a Carlos en sus oraciones y recordarlo con el cariño que siempre le tuvieron.
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