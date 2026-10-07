Encuentran sin vida a hombre que se encontraba desaparecido en Tuluá

La búsqueda de Carlos Trujillo, de 63 años, terminó en una dolorosa noticia para su familia. El hombre, quien había sido reportado como desaparecido en Tuluá desde el pasado 5 de octubre, fue encontrado sin vida.

Sus familiares confirmaron el fallecimiento y expresaron su agradecimiento a todas las personas que durante estos días compartieron su fotografía, ayudaron con la búsqueda, enviaron mensajes y acompañaron a la familia con sus oraciones.

Carlos había salido de su vivienda en Tuluá el domingo, alrededor de las 10:00 de la mañana, en bicicleta. Posteriormente, habría sido visto en la vía Tuluá-Buga y, según la información entregada inicialmente por sus familiares, al parecer se dirigía hacia Riofrío.

“Hoy el corazón está lleno de tristeza, pero también de gratitud por tanta humanidad y por habernos acompañado en la búsqueda”, expresaron sus familiares.

La familia pidió mantener a Carlos en sus oraciones y recordarlo con el cariño que siempre le tuvieron.