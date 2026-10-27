¡A pedir dulces con cuidado! 10 consejos para este Halloween

Disfraces, dulces y recorridos por las calles hacen parte de la celebración de Halloween. Para que la diversión no termine en una emergencia, las autoridades entregaron un decálogo de seguridad dirigido a padres, cuidadores y adultos responsables.

Bajo la campaña #JuntosPorLaNiñez, se hizo un llamado a proteger a los niños y niñas durante esta jornada, teniendo en cuenta medidas de prevención tanto en las calles como en el hogar y los entornos digitales.

Estas son las 10 recomendaciones para disfrutar de la celebración sin poner en riesgo a los menores:

🎃 1. Revise los dulces antes de consumirlos

Asegúrese de que estén bien empacados, sellados y en buen estado. Evite que los niños consuman productos con envolturas dañadas o sospechosas.

🔦 2. Evite la pólvora y el fuego

No permita que los menores manipulen pólvora, bengalas, antorchas o velas. Prefiera luces LED o linternas para acompañar los disfraces.

👨‍👩‍👧 3. Acompáñelos durante los recorridos

Los niños y niñas deben salir siempre con un adulto responsable. Evite que recorran las calles solos o sin supervisión.

🚫 4. Enséñeles a no confiar en desconocidos

Explíqueles que no deben aceptar invitaciones, regalos ni transporte de personas que no conocen.

🍻 5. Celebre con responsabilidad

Si hay niños presentes, evite el consumo de licor. El autocontrol de los adultos también hace parte de su protección.

🛣️ 6. Planee una ruta segura

Elija calles iluminadas y concurridas. Evite lugares solitarios y acuerde con anticipación el recorrido que realizarán.

📱 7. Proteja su información en redes sociales

No publique fotografías de los menores con su ubicación en tiempo real ni comparta información que pueda comprometer su seguridad.

🏠 8. Mantenga un ambiente familiar tranquilo

Fomente el diálogo, la paciencia y el respeto durante la celebración. La seguridad también depende del entorno en el que se encuentran los niños.

🪪 9. Identifique a los menores

Colóqueles una manilla o tarjeta con su nombre y el número de contacto de su acudiente. Esto puede facilitar su ubicación en caso de extravío.

🚨 10. Enséñeles cómo pedir ayuda

Si se pierden o se sienten en peligro, deben acudir a un policía o adulto de confianza. También pueden comunicarse con las líneas 123, para emergencias, y 141, del ICBF, para la protección de niños, niñas y adolescentes.

El llamado es a que las familias disfruten de Halloween con responsabilidad, priorizando el cuidado de los más pequeños para que la celebración esté llena de alegría y no de situaciones que lamentar.

*con información de Policía de Infancia y Adolescencia.