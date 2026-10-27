¡A pedir dulces con cuidado! 10 consejos para este Halloween

Bajo la campaña #JuntosPorLaNiñez, se hizo un llamado a proteger a los niños y niñas durante esta jornada, teniendo en cuenta medidas de prevención tanto en las calles como en el hogar y los entornos digitales.
Estas son las 10 recomendaciones para disfrutar de la celebración sin poner en riesgo a los menores:
🎃 1. Revise los dulces antes de consumirlos
Asegúrese de que estén bien empacados, sellados y en buen estado. Evite que los niños consuman productos con envolturas dañadas o sospechosas.
🔦 2. Evite la pólvora y el fuego
No permita que los menores manipulen pólvora, bengalas, antorchas o velas. Prefiera luces LED o linternas para acompañar los disfraces.
👨👩👧 3. Acompáñelos durante los recorridos
Los niños y niñas deben salir siempre con un adulto responsable. Evite que recorran las calles solos o sin supervisión.
🚫 4. Enséñeles a no confiar en desconocidos
Explíqueles que no deben aceptar invitaciones, regalos ni transporte de personas que no conocen.
🍻 5. Celebre con responsabilidad
Si hay niños presentes, evite el consumo de licor. El autocontrol de los adultos también hace parte de su protección.
🛣️ 6. Planee una ruta segura
Elija calles iluminadas y concurridas. Evite lugares solitarios y acuerde con anticipación el recorrido que realizarán.
📱 7. Proteja su información en redes sociales
No publique fotografías de los menores con su ubicación en tiempo real ni comparta información que pueda comprometer su seguridad.
🏠 8. Mantenga un ambiente familiar tranquilo
Fomente el diálogo, la paciencia y el respeto durante la celebración. La seguridad también depende del entorno en el que se encuentran los niños.
🪪 9. Identifique a los menores
Colóqueles una manilla o tarjeta con su nombre y el número de contacto de su acudiente. Esto puede facilitar su ubicación en caso de extravío.
🚨 10. Enséñeles cómo pedir ayuda
Si se pierden o se sienten en peligro, deben acudir a un policía o adulto de confianza. También pueden comunicarse con las líneas 123, para emergencias, y 141, del ICBF, para la protección de niños, niñas y adolescentes.
El llamado es a que las familias disfruten de Halloween con responsabilidad, priorizando el cuidado de los más pequeños para que la celebración esté llena de alegría y no de situaciones que lamentar.
*con información de Policía de Infancia y Adolescencia.
Deja una respuesta