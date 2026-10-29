En noviembre se definiría un paso clave para el Tren de Cercanías

El anuncio lo hizo la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien explicó que el proyecto contempla una primera fase de 23 kilómetros y un esquema de financiación en el que la Nación aportaría el 70 %, mientras que la Gobernación y las alcaldías asumirían el 30 % restante.
Según la mandataria, el aval se viene trabajando con el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Este trámite permitiría avanzar hacia el aval técnico y la asignación de recursos.
Durante el encuentro de infraestructura, Toro también se refirió a la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La expectativa es abrir la licitación a más tardar en enero de 2027, bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) que permita realizar inversiones para mejorar la terminal aérea y apoyar los aeropuertos de Buenaventura y Guapi.
Además, anunció que se resolvió la problemática relacionada con la capacidad de parqueaderos del aeropuerto, un asunto que, según indicó, afectaba a los usuarios.
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