Tulueño asume la dirección regional Occidente de la Fiduprevisora

El exconcejal de Tuluá y exgerente del Hospital Rubén Cruz Vélez, Jairo Mauricio Escobar, fue designado como director regional Occidente de la Fiduprevisora, cargo desde el cual tendrá responsabilidades en cuatro departamentos del país.

Su jurisdicción comprende Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, una región estratégica para la operación del sistema de salud del magisterio.

La Fiduprevisora administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y actúa como su vocera, con responsabilidades relacionadas con las prestaciones económicas y la operación de los servicios de salud de los docentes.

El nombramiento destaca la trayectoria de Escobar en la administración pública y el sector salud, donde se desempeñó como concejal de Tuluá y gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez.