Tulueño asume la dirección regional Occidente de la Fiduprevisora

Su jurisdicción comprende Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, una región estratégica para la operación del sistema de salud del magisterio.
La Fiduprevisora administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y actúa como su vocera, con responsabilidades relacionadas con las prestaciones económicas y la operación de los servicios de salud de los docentes.
El nombramiento destaca la trayectoria de Escobar en la administración pública y el sector salud, donde se desempeñó como concejal de Tuluá y gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez.
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