¿Comprar en Shein y Temu será más caro? Gobierno revisará los impuestos

Las compras internacionales por plataformas digitales podrían enfrentar cambios tributarios en Colombia. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció que el Gobierno revisará el tratamiento fiscal de estas operaciones en la próxima Ley de Ajuste Fiscal, con el objetivo de equilibrar las condiciones de competencia frente a los negocios nacionales.

El anuncio se realizó durante Góndola 2026, encuentro organizado por Fenalco en Cartagena. Aunque todavía no se conocen las modificaciones que se propondrán, uno de los puntos de discusión son los envíos internacionales de bajo valor, que pueden acceder a beneficios aduaneros si cumplen los requisitos establecidos.

Según cifras del Ministerio de Hacienda citadas en el informe, las importaciones bajo este régimen alcanzaron los US$1.552 millones en 2024, el doble de lo registrado en 2022. Cerca del 75 % de los paquetes provenía de China.

Por su parte, Fenalco solicitó revisar el arancel del 40 % aplicado a las confecciones. El ministro se mostró dispuesto a estudiar la medida mediante una mesa técnica con el gremio y el Ministerio de Hacienda.

Por ahora, no se han definido cambios concretos. Las decisiones podrían tener efectos tanto en los comerciantes colombianos como en los consumidores que compran a través de plataformas internacionales.