Emergencia por incendio en inmediaciones de Nestlé, en Bugalagrande

Un incendio estructural generó alerta este martes en Bugalagrande, Valle del Cauca, luego de que se reportaran llamas en inmediaciones de la empresa Nestlé, cerca de la antigua sede del Cuerpo de Bomberos que tuvo que ser demolida hace una semana debido a afectaciones por el terremoto del 10 de agosto.

Tras recibir el aviso, una máquina extintora y varias unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y lograr controlar el fuego.

Por ahora, se desconocen las causas que originaron el incendio y no se han entregado detalles adicionales sobre posibles afectaciones. Las circunstancias del hecho son materia de verificación.