Checho Geles le pone sabor a las canciones de su tío

Con seis grandes éxitos del recordado maestro vallenato, Checho Geles & La Dinastía presentan “Parrandeando con las de Omar Geles”, un homenaje musical que mezcla sentimiento, tradición y mucha parranda.

Su sobrino, Sergio “Checho” Geles, decidió rendirle tributo a su memoria con el lanzamiento de “Parrandeando con las de Omar Geles”, un mosaico musical que reúne seis de las composiciones más representativas del maestro, en una producción que busca mantener encendida la llama de una de las dinastías más reconocidas del vallenato.

Pero aquí hay mucho más que música. Detrás de este proyecto existe una historia familiar, de aprendizaje y de admiración. Checho compartió durante 12 años el camino artístico con su tío, acompañándolo como acordeonero y recorriendo escenarios nacionales e internacionales. Una escuela musical que hoy se convierte en la base para emprender su propio vuelo, sin perder de vista las raíces que marcaron su carrera. El mosaico incluye seis temas que dejaron huella en el repertorio vallenato: “Una Mariposa”, “Renunció”, “Cómo le pago a mi Dios”, “Ok”, “Las locuras mías” y “Cuando casi te olvidaba”.

Se trata de un recorrido musical por diferentes facetas de la obra de Omar Geles, desde las canciones que llegan directo al corazón hasta aquellas que invitan a levantar la copa, reunir a los amigos y armar una buena parranda. Al frente del acordeón está Checho Geles, mientras que la voz principal corre por cuenta de La historia de Juan Gómez parece sacada de una película. Nacido en el barrio El Pozón de Cartagena, este artista conoció desde joven el esfuerzo del trabajo en la construcción, donde se desempeñó como albañil y maestro de obra. La grabación llegó hasta el reconocido compositor y productor Wilfran Castillo, quien encontró en su voz un potencial especial y le abrió las puertas de la industria musical.

Hoy, Juan Gómez asume el reto de ponerle su sello vocal a las canciones de Omar Geles junto a Checho Geles & La Dinastía, en una unión que apuesta por conectar la tradición con las nuevas generaciones. La producción musical estuvo a cargo de Sergio Geles, responsable también de los arreglos, con grabaciones realizadas en los estudios de Nemecio Gómez.El componente audiovisual se rodó en Casa del Río, en Valledupar, bajo la dirección de Fredy Melo, en un escenario que refuerza la conexión del proyecto con la tierra donde el vallenato ha escrito algunas de sus páginas más memorables.

Para Checho, este lanzamiento representa un nuevo capítulo profesional: después de más de una década acompañando a su tío, ahora asume el protagonismo con su propio proyecto musical, respaldado por La Dinastía y por la experiencia adquirida durante años de trabajo.

Con “Parrandeando con las de Omar Geles”, Checho Geles & La Dinastía no solamente presentan un nuevo mosaico: también mantienen vigente un repertorio que forma parte de la memoria musical de miles de seguidores.Porque las buenas canciones no se olvidan, las melodías que marcaron una época siguen encontrando nuevas voces y el acordeón tiene esa magia de reunir generaciones alrededor de una misma historia.