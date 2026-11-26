Mientras algunos de los implicados amenazaban a las personas que estaban en el establecimiento, otros recogían mercancía de los estantes. Entre los productos sustraídos había varias botellas de licor y paquetes, cuyo valor fue calculado en cerca de $2 millones.
Después del robo, los presuntos responsables intentaron escapar hacia TransMilenio. Sin embargo, una llamada ciudadana a la línea 123 alertó a la Policía, que desplegó la búsqueda y logró interceptarlos dentro de un bus. En el procedimiento fueron capturados ocho hombres y tres mujeres, y recuperada la mercancía.
El asalto se conoce en medio de la atención que ha generado la reciente toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena. Frente a estos hechos, la Policía recordó la importancia de reportar oportunamente las emergencias a través de la línea 123.
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