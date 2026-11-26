El “mercado” que se robaron en un D1 de Bogotá les salió caro

Un grupo de 11 personas ingresó a un supermercado D1 del barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, y protagonizó un asalto en el que intimidó a trabajadores y clientes con una supuesta arma de fuego que llevaban dentro de una maleta.