Profesor que llevaba 5 días desaparecido fue encontrado sin vida

Consternación en Bogotá por el hallazgo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, docente de informática y robótica que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

El cuerpo del profesor, de 31 años, permanece este lunes 25 de mayo en las instalaciones de Medicina Legal, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas de su muerte.

Kevin Santiago Ángel trabajaba en el Colegio Santiago de Las Atalayas, en la localidad de Bosa, y además prestaba servicios de transporte por aplicaciones durante su tiempo libre.

Según la información entregada por sus familiares, el docente fue visto por última vez luego de salir del colegio y dirigirse a un gimnasio en el barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy.

Su madre, Martha Garzón, había relatado previamente que el último contacto con su hijo ocurrió sobre las 6:15 de la tarde a través de WhatsApp, cuando él le informó que se encontraba en el gimnasio. Horas más tarde, el celular dejó de tener conexión.

Durante el fin de semana, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa realizaron plantones y jornadas de búsqueda para exigir avances en la investigación y pedir información sobre su paradero.

Por ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo ni las posibles causas de la muerte, mientras la familia permanece a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal.