El Valle lo Reconstruimos Juntos: solidaridad que levanta hogares

La solidaridad de los vallecaucanos se ha convertido en una fuerza capaz de transformar la tragedia en esperanza. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, empresarios, gremios, organizaciones, instituciones y ciudadanos han unido esfuerzos para ayudar a levantar los hogares, recuperar los sueños y devolver las oportunidades a miles de familias damnificadas.

Una movilización que, bajo la campaña ‘El Valle lo Reconstruimos Juntos’, ya se traduce en acciones concretas para poner en pie al departamento.

La primera fase contempla 11.782 soluciones habitacionales, entre 9.369 reconstrucciones asistidas y 2.413 viviendas nuevas. Un trabajo liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, que prioriza a las familias más vulnerables y promueve un modelo de autoconstrucción asistida, con acompañamiento técnico y participación comunitaria.

Buenaventura y Roldanillo, los municipios más afectados, hacen parte de la fase de reconstrucción temprana. Un arranque que para Roldanillo significa 903 mejoramientos y 79 viviendas nuevas, mientras para Buenaventura, 1.260 mejoramientos y 200 viviendas. En San Pedro la reconstrucción beneficiará inicialmente a 126 familias.

Para Elizabeth Pineda, damnificada en Roldanillo, recibir apoyo del Gobierno departamental, significa volver a empezar. “Mi casa quedó prácticamente inhabitable, perdí la mayoría de cosas, y me siento muy feliz y alegre”, aseguró.

Una esperanza que comparte Tomasa Valencia en Buenaventura, quien perdió su hogar durante el terremoto. “Mi vivienda se cayó toda, todo lo perdí, vivíamos dos niños y dos adultos. Muchas gracias”, manifestó emocionada.

La reconstrucción también busca recuperar el sustento de las familias. En un trabajo conjunto entre la Gobernación y el Gobierno nacional, se contemplan 1.800 créditos condonables de capital semilla, de hasta $5 millones, para impulsar los negocios afectados, mientras en el departamento con Caravanas Solidarias se promueve el turismo y la reactivación económica.

Sectores solidarios con el HUV

En la reconstrucción, la solidaridad desde todos los sectores suma. Empresarios y emprendedores ponen su granito de arena que aportan a la recuperación del Hospital Universitario del Valle, uno de los más afectados durante el sismo.

Desde el sector gastronómico se destina el 20% del valor de las limonadas vinculadas a la campaña, mientras marcas de moda contribuyen con ventas y donaciones.

“La gente quiere el HUV, porque le sirve no solamente al Valle, sino al suroccidente del país”, destacó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La transparencia acompaña esta apuesta colectiva. A través del portal oficial ‘El Valle lo Reconstruimos Juntos’, donde los ciudadanos pueden consultar las cifras de afectación, el destino de las ayudas humanitarias y las necesidades de donación.

Con cerca de $1 billón proyectado entre la Gobernación y el sector privado, el departamento enfrenta el desafío de recuperar viviendas, instituciones y economías locales.

Porque reconstruir el Valle no es únicamente levantar paredes: es devolver hogares, oportunidades y esperanza a quienes hoy lo necesitan. Todos aún pueden ser parte de la transformación, llevando donaciones a la carrera 1#26-85, antiguas Licoreras del Valle, ubicadas en Cali, porque ¡El Valle lo reconstruimos juntos!