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El Valle del Cauca mostrará su diversidad cafetera en el Giro de Rigo 2026

El café del Valle del Cauca se prepara para conquistar a miles de ciclistas nacionales e internacionales. Marcela Correa y Heidy Escobar, creadoras de 39 Coffee, llevarán tres propuestas de café de especialidad al Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reunirá a más de 10.000 participantes de 30 países.

La marca, inspirada en los 39 municipios vallecaucanos productores de café, presentará tres referencias cultivadas en diferentes zonas del departamento. Entre ellas, un Bourbon Rosado Lavado de Pichindé, zona rural de Cali, con notas florales y dulces; un blend de Caturra y Castillo de Calima-El Darién, y un Colombia Natural de Yotoco, con sabores que evocan mora, cacao y frutos rojos.

La participación busca mostrar la diversidad de los cafés vallecaucanos y acercar sus sabores a nuevos consumidores en un escenario deportivo que convoca a visitantes de distintas regiones y países.

Con esta propuesta, las emprendedoras buscan conectar el deporte con la identidad productiva del departamento y destacar el potencial de su café de especialidad en escenarios nacionales e internacionales.

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