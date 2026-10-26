El Valle del Cauca mostrará su diversidad cafetera en el Giro de Rigo 2026

El café del Valle del Cauca se prepara para conquistar a miles de ciclistas nacionales e internacionales. Marcela Correa y Heidy Escobar, creadoras de 39 Coffee, llevarán tres propuestas de café de especialidad al Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reunirá a más de 10.000 participantes de 30 países.