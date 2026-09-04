El tratamiento que podría cambiar la lucha contra el cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un nuevo tratamiento para pacientes con una forma agresiva y frecuente de cáncer de páncreas, un avance que genera expectativas debido a los resultados obtenidos durante los ensayos clínicos.

El medicamento, desarrollado por la compañía estadounidense Revolution Medicines, contiene una nueva molécula llamada daraxonrasib y se administra en forma de comprimidos. Su objetivo es actuar sobre una proteína relacionada con el crecimiento de diferentes tipos de cáncer.

De acuerdo con los resultados del estudio clínico, la mitad de los pacientes tratados sobrevivió más de 13 meses, aproximadamente el doble del tiempo registrado entre quienes recibieron quimioterapia convencional.

El tratamiento está dirigido a pacientes que ya hayan recibido una terapia previa o que no puedan recibir quimioterapia combinada, según las condiciones establecidas por la FDA.

Aunque no representa una cura contra el cáncer de páncreas, los resultados son considerados relevantes debido a las pocas alternativas disponibles para tratar esta enfermedad y al aumento de la supervivencia observado en el ensayo.

La aprobación también genera expectativas para el desarrollo de nuevas terapias, ya que la molécula actúa sobre una proteína que participa en distintos tipos de cáncer y que durante años había sido difícil de atacar mediante medicamentos.

La FDA destacó que la autorización representa una nueva alternativa para pacientes que enfrentan una enfermedad especialmente agresiva y difícil de tratar.