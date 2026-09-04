Continúa el acompañamiento a damnificados del sismo en Buenaventura

Las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto continúan recibiendo acompañamiento en Buenaventura por parte de la Gobernación del Valle, que mantiene jornadas de atención en diferentes sectores del Distrito.

En la comuna 8, la Gestora Social del Valle, Jimena Toro, lideró una jornada integral con servicios de salud, actividades para niños, entrega de juguetes y espacios de integración para las familias damnificadas.

Durante la jornada se ofrecieron servicios como medicina general, pruebas rápidas de VIH y desparasitación para menores, además de actividades recreativas.

“Estamos recibiendo bien todo el acompañamiento (…) Tenemos acceso a medicina general, pruebas rápidas de VIH, a desparasitación de los niños”, expresó una de las personas atendidas.

Jimena Toro explicó que la Gobernación permanece en Buenaventura desde los primeros días de la emergencia y que actualmente el proceso avanza hacia una segunda fase enfocada en la reconstrucción.

Uno de los principales objetivos es garantizar que las familias afectadas queden correctamente registradas en el censo para acceder a las ayudas que entregarán el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía.

El acompañamiento también incluye ayudas humanitarias como alimentos y colchonetas, además del respaldo de empresas y organizaciones que se han sumado a la recuperación.

Desde la Gobernación destacaron que la reconstrucción de Buenaventura requiere del trabajo conjunto entre instituciones, comunidades y sectores privados para apoyar a las familias que aún enfrentan las consecuencias del sismo.