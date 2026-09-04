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Comercio y turismo serán apoyados tras los daños que dejó el sismo en el Valle

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció un paquete de recursos y acciones para apoyar la recuperación económica de los municipios del Valle del Cauca afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

La estrategia, coordinada con la Gobernación del Valle del Cauca, contempla recursos para la recuperación de infraestructura turística que resultó afectada por la emergencia, así como respaldo a pequeños productores, comerciantes y micronegocios que sufrieron pérdidas.

El objetivo es facilitar la reapertura de establecimientos, recuperar la actividad productiva y proteger los ingresos y empleos de las familias que dependen de estas actividades.

Según lo anunciado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, las acciones se desarrollarán de manera conjunta con las autoridades territoriales, buscando que las unidades productivas puedan retomar sus actividades y avanzar en su recuperación.

La medida fue anunciada por el Gobierno Nacional por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, como parte de la respuesta a la emergencia.

Además de atender los daños en infraestructura turística, el plan busca contribuir a la reactivación económica de los municipios afectados y acompañar a las comunidades mientras avanzan los procesos de recuperación tras el terremoto.

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