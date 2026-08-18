El terremoto le quitó su casa y su sustento: Doña Blanca pide ayuda

El terremoto provocó graves afectaciones internas en la vivienda, que quedó inhabitable, obligando a evacuar los tres pisos del inmueble. Ahora, cuatro adultos y un niño de 2 años permanecen juntos en otra vivienda mientras buscan una solución ante la emergencia.
La situación también dejó a Blanca sin su principal fuente de ingresos, pues debido a los daños no puede continuar atendiendo a sus clientes ni realizando su trabajo como masoterapeuta.
Para comenzar a recuperar su hogar, necesita con urgencia cemento, arena, varillas y ladrillos. Cualquier aporte puede ayudar a que esta familia vuelva a contar con un espacio seguro y a que Blanca pueda recuperar también su lugar de trabajo.
📍 Dirección: Diagonal 23 # 7-44, barrio Porvenir, Tuluá.
La familia hace un llamado a quienes puedan tenderles una mano en estos primeros días de emergencia. Hoy necesitan materiales y solidaridad para volver a levantar su hogar.
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