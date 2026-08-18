El terremoto le quitó su casa y su sustento: Doña Blanca pide ayuda

Doña Blanca Valencia es madre cabeza de hogar y durante años trabajó para construir su vivienda, un lugar que además de ser el hogar de su familia, funcionaba como su espacio de trabajo como masoterapeuta.

El terremoto provocó graves afectaciones internas en la vivienda, que quedó inhabitable, obligando a evacuar los tres pisos del inmueble. Ahora, cuatro adultos y un niño de 2 años permanecen juntos en otra vivienda mientras buscan una solución ante la emergencia.

La situación también dejó a Blanca sin su principal fuente de ingresos, pues debido a los daños no puede continuar atendiendo a sus clientes ni realizando su trabajo como masoterapeuta.

Para comenzar a recuperar su hogar, necesita con urgencia cemento, arena, varillas y ladrillos. Cualquier aporte puede ayudar a que esta familia vuelva a contar con un espacio seguro y a que Blanca pueda recuperar también su lugar de trabajo.

📍 Dirección: Diagonal 23 # 7-44, barrio Porvenir, Tuluá.

La familia hace un llamado a quienes puedan tenderles una mano en estos primeros días de emergencia. Hoy necesitan materiales y solidaridad para volver a levantar su hogar.