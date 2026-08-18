Juan Tamariz, el mago que conquistó a Colombia, murió a los 83 años

El mundo de la magia está de luto. Juan Tamariz, uno de los ilusionistas más reconocidos de España, murió este martes 18 de agosto en Madrid a los 83 años.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el artista falleció por causas naturales, acompañado por sus hijos y en paz. Su hija, Ana Tamariz, lo despidió con un emotivo mensaje en el que destacó su legado y aseguró que su recuerdo permanecerá siempre.

Tamariz dedicó más de seis décadas a la magia y se convirtió en una figura inolvidable para varias generaciones gracias a sus apariciones en televisión, especialmente en programas como ‘Un, dos, tres’ y ‘Tatatáchan’.

Su particular estilo, marcado por su cabello largo, gafas, jeans, enorme sentido del humor y una permanente interacción con el público, lo convirtió en un personaje único dentro del mundo del ilusionismo.

Pero su legado fue más allá de la televisión. Tamariz fue considerado uno de los grandes referentes de la cartomagia, tanto por su manera de presentar los trucos como por sus aportes teóricos y su trabajo en la formación de nuevas generaciones de magos.

En Colombia también dejó huella gracias a sus apariciones en espacios como el Festival Internacional del Humor, donde conquistó al público con sus tradicionales juegos de cartas y su inconfundible personalidad.

La familia agradeció a los amigos, colegas y profesionales de la salud que acompañaron al mago durante sus últimos días.

Con su muerte desaparece uno de los grandes nombres de la magia española, pero queda un legado que durante décadas logró algo que parecía imposible: hacer que millones de personas volvieran a creer, aunque fuera por unos minutos, en la magia.