El sampedreño Jesús Castañeda fue elegido como Contralor de Cali

En una sesión clave realizada durante la noche del viernes 2 de octubre, el Concejo Municipal de Cali eligió a Jesús Mauricio Castañeda González como el encargado de liderar el control fiscal de la capital vallecaucana durante el periodo 2026-2029.

Castañeda fue elegido con 15 votos, superando a William Gómez Valencia y Julieth Viviana Morales Restrepo, quienes también integraban la terna finalista definida tras completar un concurso público de méritos que se extendió durante tres meses.

Pese a su elección, el profesional no asumió el cargo ni tomó juramento de manera inmediata. Esto responde a un condicionamiento legal, debido a que actualmente se desempeña como personero municipal de Yumbo. Por esta razón, su posesión como contralor de Cali se realizará una vez presente y formalice su renuncia ante dicha entidad.

Durante su intervención previa a la elección, el abogado sampedreño presentó las principales líneas estratégicas de su gestión y destacó el enfoque humano que espera llevar al ejercicio del cargo.

“Vengo a entregar todo mi profesionalismo y el don de gente que no me dieron los libros, sino mi madre. Antes del escarnio, hay que dar la oportunidad para la falla. Voy a marcar la diferencia en esta ciudad; vengo de abajo hacia arriba”, sostuvo ante los cabildantes.