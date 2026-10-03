Buenaventura da un paso clave en la construcción de su Variante Alterna

Después de más de una década de expectativa, la Variante Alterna Interna de Buenaventura registra un nuevo avance con la activación de los frentes de obra en las Unidades Funcionales 2, 3 y 4. Con este paso, las 21 unidades funcionales del proyecto se encuentran activas y en ejecución.

En los primeros 10 kilómetros del corredor está prevista la construcción de una segunda calzada, un Centro de Control de Operaciones y zonas de parqueo con capacidad para 350 tractocamiones, infraestructura que busca fortalecer la movilidad y las operaciones de transporte de carga en el puerto.

La obra tiene relevancia estratégica para el país, teniendo en cuenta que por este corredor se moviliza más del 40 % de la carga que entra y sale de Colombia.

El avance es resultado del trabajo articulado entre la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las comunidades del territorio.

Con la puesta en marcha de estos nuevos frentes, el proyecto avanza en su propósito de mejorar la conectividad de Buenaventura con el resto del país y fortalecer su papel en el transporte de mercancías.