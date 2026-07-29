El riesgo de obligar al cuerpo a levantarse a las 5 a.m.

Levantarse a las 5:00 de la mañana suele asociarse con disciplina, productividad y éxito. Sin embargo, el psicólogo Alfredo Rodríguez, especialista en sueño y bienestar laboral, advierte que esta práctica no es necesariamente beneficiosa y que, para muchas personas, puede afectar la salud si implica dormir menos.