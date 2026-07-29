Alahia sigue desaparecida y Cali se niega a perder la fe

Con velas encendidas, globos blancos y mensajes de esperanza, habitantes del barrio Meléndez, en el sur de Cali, se reunieron este martes para acompañar a la familia de María Camila Potosí y pedir que las autoridades encuentren a su bebé, Alahia, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

La velatón se realizó en una cancha del sector donde vivía la joven y se convirtió en un momento de oración, solidaridad y duelo. Familiares, amigos y vecinos insistieron en que mantienen la esperanza de que la pequeña, de ocho meses, esté con vida y pueda regresar a su familia.

“Tenemos fe en que Alahia está viva”, fue uno de los mensajes que acompañó la jornada, mientras los asistentes exigieron que la investigación avance con rapidez y permita establecer qué ocurrió con la menor.

La Personería de Cali acompañó la actividad y señaló que continúa brindando apoyo psicosocial a los familiares, además de hacer seguimiento a las actuaciones de las autoridades.

Mientras tanto, organismos de socorro y la Fuerza Pública mantienen operativos de búsqueda en inmediaciones del río Meléndez, zona donde fue encontrado el cuerpo sin vida de María Camila. Las autoridades buscan cualquier elemento que pueda aportar información sobre el paradero de la bebé.

También fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Estación de Policía de Meléndez para coordinar las acciones de búsqueda e investigación.

La Secretaría de Seguridad y Justicia recordó que continúa vigente una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso y ubicar a la menor.

Por ahora, la Policía Metropolitana mantiene abiertas las hipótesis de que Alahia pueda estar con vida o haber fallecido, mientras continúan las labores para establecer su paradero.