Apoyo de hasta $5 millones para negocios afectados por el terremoto en el Valle

Una nueva estrategia busca ayudar a los negocios afectados por el terremoto a recuperar su actividad económica. La Gobernación del Valle y el Gobierno nacional preparan una convocatoria para entregar 1.800 créditos condonables de hasta $5 millones.

La ayuda estará dirigida a emprendedores de Sevilla, Zarzal, La Unión, Buenaventura, Roldanillo, Cartago y Cali, donde se priorizarán especialmente los establecimientos de gastronomía y bares.

La convocatoria se abrirá durante las primeras dos semanas de octubre y contará con un enlace para realizar las postulaciones. Según la Gobernación, la selección de beneficiarios podría tardar alrededor de siete días.

Para acceder al apoyo, los emprendedores deberán estar incluidos en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE). Además, tendrán prioridad las víctimas del conflicto armado, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y población LGBTIQ+.

Los recursos podrán utilizarse para comprar nuevamente los insumos e implementos perdidos por el sismo. El dinero será condonado siempre que el beneficiario presente facturas y documentos que demuestren que fue destinado a la recuperación de su negocio.

Sin embargo, quienes reciban el desembolso tendrán aproximadamente un mes para legalizar el uso de los recursos. Si no comprueban la inversión o se encuentran inconsistencias, el crédito dejará de ser condonable y deberán devolver el dinero recibido.

El enlace oficial para postularse será habilitado y anunciado por la Gobernación del Valle durante el inicio de la convocatoria.