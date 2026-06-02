“Ahora veo una ternura que antes no conocía”: Rumer Willis habla sobre la salud de Bruce Willis

Las recientes declaraciones de Rumer Willis volvieron a llamar la atención sobre el estado de salud de su padre, el reconocido actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el lenguaje, el comportamiento y las capacidades cognitivas.

Durante una entrevista en el pódcast The Inside Edit, Rumer aseguró que la enfermedad le ha permitido descubrir una faceta más sensible y afectuosa de su padre. Según explicó, siempre lo percibió como una figura fuerte y reservada, pero en esta etapa ha encontrado en él “una ternura difícil de encontrar en otros” y una sensibilidad que antes no era tan evidente.

La actriz señaló que, pese a la complejidad emocional que implica enfrentar la enfermedad, agradece poder seguir compartiendo tiempo con él y acompañarlo en este proceso. “Nuestra relación ahora es distinta, pero siento mucha gratitud por seguir teniéndolo cerca”, expresó.

La familia de Bruce Willis confirmó en 2023 que el actor padece demencia frontotemporal, diagnóstico que llegó después de que inicialmente se informara que sufría afasia. Desde entonces, el protagonista de películas como Die Hard se ha mantenido alejado de la vida pública mientras recibe el apoyo permanente de sus seres queridos.

Rumer también reveló que hablar abiertamente sobre la condición de su padre le ha permitido conectar con otras personas que atraviesan situaciones similares. Según contó, muchas familias se han acercado para compartir sus experiencias con enfermedades neurodegenerativas, algo que le ha brindado acompañamiento en medio de una etapa marcada por la incertidumbre.

La demencia frontotemporal es una enfermedad menos frecuente que el alzhéimer, pero puede generar profundos cambios en la personalidad, la conducta, la empatía y la capacidad de relacionarse con los demás. Por esta razón, especialistas advierten que el impacto no solo recae sobre el paciente, sino también sobre quienes asumen su cuidado.

En ese sentido, Emma Heming Willis, esposa del actor, se ha convertido en una de las principales voces sobre los desafíos físicos y emocionales que enfrentan las familias cuidadoras, compartiendo públicamente parte de su experiencia y promoviendo la importancia del apoyo a quienes atraviesan este tipo de situaciones.